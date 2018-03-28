Дорогие мои либеральные соотечественники. Все, кто мне пишет сейчас слова укора. Призывает «опомниться», говорит, что им за меня стыдно и прочую высокоморальную ху*ню.

Поймите, пожалуйста, одну простую вещь.

Если единственный способ заставить вашу имперскую вату задуматься о ценности человеческой жизни — это пожары и смерти, то — гори-гори ясно.

Если единственные моменты, когда ваши великодуховные соотечественники перестают лезть ко всем соседям по периметру со своими, бл*дь, флагами, медведями, баллалайками, танками и градами, это те моменты, когда они, воя и ломая ногти, хоронят своих близких — то пусть у вас горит в каждом городе каждый божий день.

Если от убийств других людей ваших имперских имбецилов останавливают только собственные трагедии — то не имею ничего против.

На*уй пошли. Ничего личного. Просто война.

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Мне тут попадалась статистика — в результате войны тысяча двести детей в Украине остались без отцов. В коментах вот поправляют — тысяча семьсот восемьдесят.

Тысяча. Семьсот. Восемьдесят. Детей.

И пока вы, бл*ди, всей страной не станете на колени перед каждым этим ребенком, я все ваши трагедии на х*ю вертел. Пока не выплатите репарации, не посмотрите в глаза каждой матери, не сходите на каждую могилу, не восстановите все уничтоженное, не вылечите всех искалеченных, не проведете открытый процесс, не исполните приговор и не докажете, что вы изменились и осознали — на*уй идите.

Так, надеюсь, доступно?

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