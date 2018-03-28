Данных о пострадавших пока нет. Пожарные тушат огонь, сообщает «Лентач» в Telegram.

Пожару уже присвоили повышенный номер сложности. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МЧС, площадь пожара занимает 50 квадратных метров

Есть информация, что из горящего автосалона эвакуированы 100 человек. Огонь уже перекинулся на припаркованные машины, пишут местные СМИ.

Очевидцы говорят, что сигнализации не было.

По словам свидетелей загорелся кузовной цех – вспыхнули лакокрасочные материалы.

В здании находится автоцентр «BlueFish» и «Hyundai Рольф Лахта». Как сообщают очевидцы на место пожара уже приехала скорая помощь, пишет moika78.ru. Сам же пожар виден даже в отдаленных районах Петербурга.

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