В "Едином союзе патриотов Украины" заявили, что вопрос о назначении руководителя Госслужбы по делам ветеранов АТО правительство отложило "из-за напряженного графика". По словам Розенко, Кабмин пока не рассматривал вопрос о назначении Манько Фото: kmu.gov.ua Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании не рассматривал вопросы, связанные с Государственной службой по вопросам ветеранов АТО и назначением на должность главы Госслудбы Валентина Манько, победившего в конкурсе.Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" сообщил вице-премьер Павел Розенко.Таким образом, он опроверг информацию СМИ об отказе Кабмина назначить Манько руководителем Госслужбы по вопросам ветеранов АТО."Эти вопросы вообще не рассматривались. Я не знаю, кто дает такую информацию. И когда эти вопросы будут подниматься, я не знаю. Я же не отвечаю за кадровые вопросы", – отметил он.По информации общественной организации "Единый союз патриотов Украины", которую возглавляет Манько, вопрос назначения главы Госслужбы по делам ветеранов АТО правительство отложило "из-за напряженного графика и нехватки времени".О победе Валентина Манько в конкурсе на должность руководителя Госслужбы по делам ветеранов конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы сообщила 15 января. Комиссия рекомендовала Кабинету Министров назначить Манько с испытательным сроком.17 января на заседании Кабмина против его кандидатуры выступил министр внутренних дел Арсен Аваков, который заявил, что Манько "находился достаточное время в розыске, и некоторые еще вопросы, просто надо открыть прессу и быть откровенными". Министр соцполитики Украины Андрей Рева предположил, что на должность руководителя Госслужбы по делам ветеранов может быть объявлен новый конкурс.В опубликованном 19 января на сайте "Главком" интервью Манько заявил: "Я пришел с четкой концепцией реформирования Госслужбы по делам ветеранов. Опыта работы в этой сфере уже довольно. Наша общественная организация "Единый союз патриотов Украины" занимается вопросами социальной адаптации и реабилитации участников АТО, помощью бойцам в получении статуса участника боевых действий, предоставлением и поиском средств на операции, в том числе и за рубежом. Собственно, между прочего, тем самым должна заниматься и Госслужба", и добавил, что сегодня помощь ветеранам организована в Украине неэффективно.Манько является председателем общественной организации "Единый союз патриотов Украины" и советником директора государственного предприятия "Коневодство Украины", сообщало агентство "Українські новини". Он принимал участие в антитеррористической операции в составе ДУК "Правый сектор" и "Днепр-1", до АТО был заместителем директора фермерского хозяйства "Лада". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки манько ветеранов украины госслужбы ато Теги: политика