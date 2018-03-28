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Кабмин сегодня не рассматривал назначение главы Госслужбы ветеранов АТО из-за нехватки времени – союз патриотов Украины
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28.03.2018 15:59
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В "Едином союзе патриотов Украины" заявили, что вопрос о назначении
руководителя Госслужбы по делам ветеранов АТО правительство
отложило "из-за напряженного графика". По словам Розенко, Кабмин
пока не рассматривал вопрос о назначении Манько Фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании не рассматривал
вопросы, связанные с Государственной службой по вопросам ветеранов
АТО и назначением на должность главы Госслудбы Валентина Манько,
победившего в конкурсе.Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" сообщил
вице-премьер Павел Розенко.Таким образом, он опроверг информацию
СМИ об отказе Кабмина назначить Манько руководителем Госслужбы по
вопросам ветеранов АТО."Эти вопросы вообще не рассматривались. Я не
знаю, кто дает такую информацию. И когда эти вопросы будут
подниматься, я не знаю. Я же не отвечаю за кадровые
вопросы", – отметил он.По информации общественной организации
"Единый союз патриотов Украины", которую возглавляет Манько, вопрос
назначения главы Госслужбы по делам ветеранов АТО правительство
отложило "из-за напряженного графика и нехватки времени".О победе
Валентина Манько в конкурсе на должность руководителя Госслужбы по
делам ветеранов конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса
государственной службы сообщила 15 января. Комиссия
рекомендовала Кабинету Министров назначить Манько с испытательным
сроком.17 января на заседании Кабмина против его кандидатуры
выступил министр внутренних дел Арсен Аваков, который заявил, что
Манько "находился достаточное время в розыске, и некоторые еще
вопросы, просто надо открыть прессу и быть откровенными". Министр
соцполитики Украины Андрей Рева предположил, что на должность
руководителя Госслужбы по делам ветеранов может быть объявлен новый
конкурс.В опубликованном 19 января на сайте "Главком" интервью
Манько заявил: "Я пришел с четкой концепцией реформирования
Госслужбы по делам ветеранов. Опыта работы в этой сфере уже
довольно. Наша общественная организация "Единый союз патриотов
Украины" занимается вопросами социальной адаптации и реабилитации
участников АТО, помощью бойцам в получении статуса участника боевых
действий, предоставлением и поиском средств на операции, в том
числе и за рубежом. Собственно, между прочего, тем самым должна
заниматься и Госслужба", и добавил, что сегодня помощь
ветеранам организована в Украине неэффективно.Манько является
председателем общественной организации "Единый союз патриотов
Украины" и советником директора государственного предприятия
"Коневодство Украины", сообщало агентство "Українські новини".
Он принимал участие в антитеррористической операции в составе ДУК
"Правый сектор" и "Днепр-1", до АТО был заместителем директора
фермерского хозяйства "Лада".
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