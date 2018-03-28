|В Петербурге горит автосалон, - ФОТО, ВИДЕО
|28.03.2018 16:01
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Сведения о пострадавших на данный момент не поступалиНа севере Петербурга (Россия) произошло возгорание в здании дилерского центра Рольф Лахта Hyundai.
Фото: spb_today/vk.com
На данный момент пожарные ликвидируют возгорание, сообщает "Интерфакс-Россия" со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Рольф".
"Подтверждаем информацию о том, что салон горит", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей пожара.
Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС города, информация о возгорании в здании поступила в 15.22. Горение происходит в здании автоцентра.
"Сведения о пострадавших на данный момент не поступало. К ликвидации пожара привлечены девять единиц техники и 44 человека личного состава", - говорится в сообщении.
Все фото: spb_today / vk.com
Начальная площадь пожара составила около 50 квадратных метров. По предварительной информации, площадь пожара в автосалоне выросла в 10 раз, объявлен повышенный номер сложности.
"Площадь пожара увеличилась с 50 до 500 кв.м, присвоен второй номер", - сказали в МЧС.
Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.
Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составило 64 человека. Из них - 41 ребенок.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.
Добавим, что жители российского Кемерова вышли на митинг к зданию областной администрации с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара.