Сведения о пострадавших на данный момент не поступали

На данный момент пожарные ликвидируют возгорание, сообщает "Интерфакс-Россия" со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Рольф".

"Подтверждаем информацию о том, что салон горит" , - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей пожара.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС города, информация о возгорании в здании поступила в 15.22. Горение происходит в здании автоцентра.

"Сведения о пострадавших на данный момент не поступало. К ликвидации пожара привлечены девять единиц техники и 44 человека личного состава" , - говорится в сообщении.

Все фото: spb_today / vk.com

Начальная площадь пожара составила около 50 квадратных метров. По предварительной информации, площадь пожара в автосалоне выросла в 10 раз, объявлен повышенный номер сложности.

"Площадь пожара увеличилась с 50 до 500 кв.м, присвоен второй номер" , - сказали в МЧС.

Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составило 64 человека . Из них - 41 ребенок.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.