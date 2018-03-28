«Если будете дальше с нами играться, мы просто демонтируем все оборудование, которое работало на донецком направлении, и используем его на других направлениях», – заявил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский.

Он отметил, что стоимость оборудования на оккупированной территории Донбасса сравнительно небольшая.

«Мы по Крыму когда-то подсчитывали – примерно 20 млн долларов. Здесь мы не подсчитывали. Оборудование там уже довольно давнее, старое. И его остаточная стоимость не такая высокая… следовательно сказать, что у нас слишком большие потери будут – нет», – сообщил Проживальский.

Кроме того, представитель оператора добавил, что доходы от услуг связи в этом регионе не были критичными, и их потеря не станет катастрофой.

«Для нас критично потерять украинскую лицензию – вот это катастрофа. Поэтому нарушения закона Украины мы никогда не допустим. Если та власть, не знаю, как там они себя называют, сепаратистская, хочет, чтобы мы там работали – мы будем работать. Но законы Украины мы нарушать не будем и будем так же дистанционно работать, как и сейчас. Никаких договоров с ними мы заключать не будем, никаких прямых контактов мы с ними иметь не будем», — подчеркнул Проживальский.

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