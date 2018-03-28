Сегодня, 28 марта, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Сегодня фьючерсный договор за апрель торгуется на отметке 1,334.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за май составила 1,337.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня Нацбанк опустил цену на желтый металл. Курс равен равен 352885.46 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 134.55 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 143.73 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «3/4″, где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1415.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Инвестиций и сбережений» — 1250.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что стоимость золота колеблется в динамике в среду утром на фоне спора Китая и США по американским пошлинам на китайские товары. Во вторник представители двух стран во Всемирной торговой организации (ВТО) поспорили о пошлинах на заседании органа по урегулированию споров ВТО, сообщало агентство Рейтер, ссылаясь на источник, присутствовавший на заседании.

Тарифный план США основан на разделе 301 закона о торговле от 1974 года, который уже был предметом разбирательств в организации в 1999 году. Тогда орган ВТО подчеркнул, что экономически сильные страны не должны угрожать экономике других стран своими односторонними действиями. При этом ВТО заключила, что торговый закон США соответствует правилам организации, поскольку Америка «явно, официально, часто и безоговорочно» подтвердила, что будет вводить пошлины только на основе результатов дискуссий в ВТО. Представитель КНР во вторник напомнил, что если США нарушат обещания 1999 года, то их действия могут быть признаны несоответствующими правилам ВТО.

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