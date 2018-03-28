|
В КГГА заявили, что проблемы с пожарной безопасностью есть в каждом ТРЦ Киева
|
28.03.2018 16:07
|
Киевская городская государственная власть будет через суд
добиваться приостановления работы торгово-развлекательных
заведений, владельцы которых отказываются устранить нарушения
пожарной безопасности, заявил начальник управления по вопросам
чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук. По словам Ткачука,
городские власти уже согласовали свои действия с Главным
управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Фото:
kyivcity.gov.ua Он отметил, что за время действия моратория на
проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности
участились случаи пожаров, в том числе в ресторанах и ТРЦ."Наша
задача – добиться от владельцев полного устранения этих нарушений.
В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром,
информация будет передаваться правоохранительным органам. Тогда
через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного
устранения проблем", – заявил Ткачук.По его словам, городские
власти уже согласовали свои действия с Главным управлением
Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.25 марта произошел
пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в российском
Кемерово. Согласно заявлению местных властей, возгорание
возникло в детской батутной комнате. По данным министерства
чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате
происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По
словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.После
происшествия мэр Киева Виталий Кличко поручил обследовать все
торгово-развлекательные комплексы столицы на соответствие нормам
пожарной безопасности.Кабинет Министров Украины дал намек
профильным ведомствам провести масштабную проверку пожарной
безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других заведениях.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира