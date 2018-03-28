Киевская городская государственная власть будет через суд добиваться приостановления работы торгово-развлекательных заведений, владельцы которых отказываются устранить нарушения пожарной безопасности, заявил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук. По словам Ткачука, городские власти уже согласовали свои действия с Главным управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Фото: kyivcity.gov.ua Он отметил, что за время действия моратория на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности участились случаи пожаров, в том числе в ресторанах и ТРЦ."Наша задача – добиться от владельцев полного устранения этих нарушений. В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром, информация будет передаваться правоохранительным органам. Тогда через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного устранения проблем", – заявил Ткачук.По его словам, городские власти уже согласовали свои действия с Главным управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.25 марта произошел пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.После происшествия мэр Киева Виталий Кличко поручил обследовать все торгово-развлекательные комплексы столицы на соответствие нормам пожарной безопасности.Кабинет Министров Украины дал намек профильным ведомствам провести масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других заведениях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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