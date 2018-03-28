Акция будет иметь бессрочный характер

"Губернатор Алексей Савченко должен был быть отстранен от должности. Это единственное требование, которое сейчас есть на повестке дня... Мы говорим о том, что этот человек совершил недостойные поступки... Мы не обвиняем, но дайте возможность правосудию реально посмотреть на ситуацию" , - сказал руководитель центрального штаба партии "Национальный корпус" Родион Кудряшов на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина" .

"Мы говорим о том, что организации, националистические партии, активисты придут блокировать областную государственную администрацию и требовать отстранения" , - добавил он.

По словам Кудряшова, акция будет иметь бессрочный характер, а "если не будет адекватного понимания, то мы будем блокировать администрацию, пока 2/3 депутатов не устранят Савченко с должности" .

Напомним, полиция проверяет версию о доведении до самоубийства летчика и ветерана АТО Владислава Волошина, который застрелился 18 марта, в собственной квартире.

После самоубийства Волошина в СМИ было опубликовано его переписка, в которой он делился с собеседником копией выводов проверки Госаудитслужбы, а также сообщал, что Алексей Савченко продлил ему договор, хотя он хотел уволиться. Волошин также написал, что его посещают суицидальные мысли.

Заместитель Волошина Алина Коротич заявила, что чиновники Николаевской ОГА заставляли его подписывать акты выполненных работ по ремонту аэропорта. Волошин не соглашался подписывать такие акты, считая их незаконными - ремонтные работы осуществлялись "фактически без проведения" тендера.

Савченко в комментарии по самоубийству Волошина заявил, что у летчика сложились напряженные отношения с бывшим руководством аэропорта, которое увидело в нем "конкурента". Также губернатор назвал "чушью" рассказы о тендерах как о возможной причине суицида Волошина.