Германия разрешила строительство «Северного потока-2».

Дело тут далеко не только в Украине, мимо которой могут пройти транзитные объемы.

Это решение ударит очень жестко по единству Евросоюза и очень досадно, что на такой шаг пошли именно немцы. Германия — чуть ли не самый мощный столп европейского единства.

В свое время де-факто Еврокомиссия заблокировала «Южный поток», хотя в его реализации были заинтересованы многие страны южной Европы.

«Северный поток — 2» ударит по другим членам ЕС, в частности — Польше.

Надо отдать должное — Москва действует с упорством маньяка, чтобы обойти Украину с помощью новых газопроводов. Цена таких проектов десятки миллиардов долларов, а россияне потом будут рассказывать, сколько США потратили на печенье для Украины :), какие они подлые, как работали с молодежью, настраивали ее против «встающих с колен» и так далее.

С другой стороны Россия так быстро плодит себе врагов, что история с газопроводом ещё не закончена. Если так будет продолжаться, а так будет продолжаться, Россия будет становится всё более токсичным партнёром.

Ясно только одно: его или построят, или нет.

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