Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра социальной политики Украины Александра Привалова. Об этом корреспонденту сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Уволили Привалова", - сообщил Розенко.

Добавим, что О.Привалов был назначен на должность министра социальной политики Украины в марте 2017 года.

Как сообщал , 21 марта, первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова подала заявление об увольнении, Кабинет министров ее удовлетворил во время заседания.

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