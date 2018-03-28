В рамках программы по привлечению инвесторов в период с 2008 по 2015 годы британские визы получили 706 россиян.

Премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй заявила о том, что Министерство внутренних дел Великобритании начало проверку виз, выданных всем состоятельным россиянам по программе привлечения инвесторов, — пишет The Times, информирует svodka.net.

Тереза Мэй объяснила, в рамках программы по привлечению инвесторов в период с 2008 по 2015 годы британские визы получили 706 россиян. В настоящее время МВД Великобритании изучает правильность использования процедуры получения указанных виз.

Также ведомству поручено проверить, изучает правильность использования процедуры получения указанных виз.

Ранее Великобритания выдала ордера на арест сомнительных российских активов.

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