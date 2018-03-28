|Катя Осадча продемонструвала яскравий образ від Dafna May (ФОТО)
|28.03.2018 16:18
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Відома телеведуча Катя Осадча днями з'явилася разом зі "Світським життям" на прем'єрі мультфільму "Кролик Петрик" у Києві.
Зірка для виходу на публіку обрала яскравий образ - червоні штани кльош від українського бренду MustHave, вартістю 1 799 гривень, і туніку з колекції Dafna May.
Свій образ Осадча доповнила туфлями в тон і забавним головним убором - капелюшком із вушками.
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