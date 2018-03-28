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На чем держится популярность Путина – правозащитник назвал три причины
28.03.2018 16:19
На чем держится слава Путина – правозащитник назвал три причины По теме:

Начавшееся несколько лет назад ухудшение социально-экономической ситуации в России не приводит к падению популярности президента Владимира Путина по трем причинам.

Об этом в интервью сайту рассказал российский публицист и правозащитник Евгений Ихлов, передает .

По его словам, на ухудшение условий жизни самые мобильные и востребованные социальные группы россиян реагируют эмиграцией.

"Остальные возвращаются к состоянию депрессивного выживания, как в начале 1980-х. Про реальную слава Путина судить нельзя. Но его объективно поддерживает большинство. На это работают три фактора", – говорит публицист.

"Монархический комплекс – знаменитая "вера в доброго царя", – назвал он первый фактор.

"То, что Путин стал олицетворением национализма и имперского реваншизма", – продолжает Ихлов.

"Всероссийский "стокгольмский синдром", – назвал третью причину правозащитник. – Точно также как многолетний панический страх (до рвоты) перед Сталиным психологически воспринимался как любовь".







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