|На чем держится популярность Путина – правозащитник назвал три причины
|28.03.2018 16:19
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Начавшееся несколько лет назад ухудшение социально-экономической ситуации в России не приводит к падению популярности президента Владимира Путина по трем причинам.
Об этом в интервью сайту рассказал российский публицист и правозащитник Евгений Ихлов, передает .
По его словам, на ухудшение условий жизни самые мобильные и востребованные социальные группы россиян реагируют эмиграцией.
"Остальные возвращаются к состоянию депрессивного выживания, как в начале 1980-х. Про реальную слава Путина судить нельзя. Но его объективно поддерживает большинство. На это работают три фактора", – говорит публицист.
"Монархический комплекс – знаменитая "вера в доброго царя", – назвал он первый фактор.
"То, что Путин стал олицетворением национализма и имперского реваншизма", – продолжает Ихлов.
"Всероссийский "стокгольмский синдром", – назвал третью причину правозащитник. – Точно также как многолетний панический страх (до рвоты) перед Сталиным психологически воспринимался как любовь".