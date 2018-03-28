Американскому рок-музыканту, вокалисту и лидеру группы Aerosmith Стивену Тайлеру в понедельник, 26 марта, исполнилось 70 лет. С днем рождения мужчину трогательно поздравила дочь, актриса Лив Тайлер, обнародовав поздравительные видео на своей странице в социальной сети Instagram.

Ролики девушка сняла вместе со своим сыном Сейлором, а также дочерью Лулой, которые выразили наилучшие пожелания дедушке. Кроме того, актриса обнародовала пару детских фото отца, сделанных с его родителями.

"С днем рождения, папа Стивен. Любим тебя очень", - подписала Лив видео и фото.

Как сообщал svodka.net ранее, популярная американская актриса Риз Уизерспун и ее супруг Джим Тот отметили седьмую годовщину брака . В честь праздника актриса разместила на своей страничке в Instagram совместное фото с любимым мужем и подписала его трогательным текстом.