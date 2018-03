Американскому рок-музыканту, вокалисту и лидеру группы Aerosmith Стивену Тайлеру в понедельник, 26 марта, исполнилось 70 лет. С днем рождения мужчину трогательно поздравила дочь, актриса Лив Тайлер, обнародовав поздравительные видео на своей странице в социальной сети Instagram. Ролики девушка сняла вместе со своим сыном Сейлором, а также дочерью Лулой, которые выразили наилучшие пожелания дедушке. Кроме того, актриса обнародовала пару детских фото отца, сделанных с его родителями. "С днем рождения, папа Стивен. Любим тебя очень", - подписала Лив видео и фото. Как сообщал svodka.net ранее, популярная американская актриса Риз Уизерспун и ее супруг Джим Тот отметили седьмую годовщину брака . В честь праздника актриса разместила на своей страничке в Instagram совместное фото с любимым мужем и подписала его трогательным текстом. Happy happy birthday to you my darling daddy!!!!! 70 years young and 70 years wise. So proud to walk this earth with you. To be born a part of your wolf pack. Thank you for teaching me to never take no for an answer. To always ask more questions. To really look and really listen and to really feel everything. To feel joy and gratitude even when things don’t go as planned. To stop and smell alllll the roses along the way even if we get lost doing so. To stand up for and fight for what you believe in . To read between the lines and listen for the hidden rhythm in everything in life. You are a force to be reckoned with , a true inspiration and when you open your mouth to sing you light up the whole world. Thank you . Happy birthday daddy. May all your dreams come true. I know you’ll be working hard to find them @iamstevent I love you !!!! @rollingstone a few years ago



