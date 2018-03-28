Утечка данных пока мало затронула Украину, и скандал с Facebook лишь косвенно ударил по нам. Хотя аудитория теперь подозрительнее станет относиться к различным фишкам социальной сети.

Я лично сдержанно отношусь к этой площадке – она скорее для выражения эмоций, чем для серьезных обсуждений. Это площадка для лайков, а не обмена мыслями. Серьезные тексты в Facebook не читают.

Поэтому у нас вряд ли произойдет бойкот и массовый отказ от соцсети по той простой причине, что ей просто нет замены. Для нас Facebook – главная площадка неформальной общественно-политической коммуникации.

Конечно, использование инструментов Facebook в рамках грядущей президентской кампании в Украине вероятно. Российские спецслужбы и та огромная информационная армия, которая с ними связана, работает в соцсетях. Именно следовательно официальный Киев отрезал или хотя бы попытался снизить влияние российских соцсетей, с помощью которых можно было влиять на наши выборы.

Такие Facebook-технологии, как работа с большим количеством данных и таргетирование, хорошо знакомы Москве. Они сработали на американских выборах и на голосовании за Брекзит, сработают и на наших выборах. Тем не менее, эффект будет ограничен.

Дело в том, что основная масса украинской аудитории все же черпает информацию из телевизора. С точки зрения получения новостей, интернет и соцсети охватывают не больше 50% населения. А с точки зрения активного получения информации, эта доля еще меньше.

К тому же часть активной аудитории соцсетей вообще не ходит на выборы, в отличие от телевизионной. Наша партия телевизора куда активнее, чем партия соцсетей. А следовательно и влияние на наши выборы будет меньше, но все-таки будет.

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Дело в том, что украинский Facebook очень сегментирован. Есть условная аудитория патриотов, есть любители/не любители Порошенко, есть разные критики – здесь будут играть, как в США, по настроению. Российские спецслужбы и все, кто работает на фронте информационной войны в России, очень профессиональны. Здесь нужно отдать должное – они работают не в лобовую, а на внутренних украинских конфликтах.

Будет несколько линий российского воздействия в соцсетях.

Во-первых, игра на настроениях – усиление конфликтов, разобщенности, эмоций «зрадофильства» и разочарования. Попытаются мобилизовать электорат в пользу пророссийских кандидатов – от Рабиновича до Бойко.

На противоположном фланге майданных и постмайданных партий будет несколько по-другому. Здесь ставка на разобщение и раскол аудитории. Те, кто разделяет европейские ценности и поддерживал Майдан, станут между собой воевать. Дополнительно нужно усилить депрессивные настроения так, чтобы большинство людей с подобными убеждениями не пошли на выборы.

Ну и третья группа – это те, кто находится в состоянии острого политического невроза или под синдромом Савченко. То есть люди, испытывающие крайне агрессивное отношение к власти. Идея будет заключаться в том, что менять власти нужно силой, а не с помощью выборов.

Методы защиты от подобных тактик существуют. Самый эффективный – железный занавес. Говорят, что против лома нет приема. Но это только в пословице так, в интернете все иначе. Да, существуют программы, позволяющие обходить блокировки российских соцсетей, но их запрет все же существенно снизил влияние пропаганды на наше информационное пространство.

Запрет российских телеканалов сработал еще лучше. Конечно, их украинская аудитория была не такой большой, но как показала ситуация с Крымом и Донбассом – влияние россТВ оказалось очень сильным.

Железный занавес – самый простой, пусть и не стопроцентный метод влияния на ситуацию.

Россияне уверены, что хорошо знают украинцев. Однако они далеко не всегда понимают нашу ментальность, ее социологическую и политическую специфику.

Поэтому на президентских выборах будет много выстрелов в молоко – КПД российского вмешательства здесь не предвидится высоким. В решающей степени результаты наших выборов будут зависеть от украинских граждан, а не от российской пропаганды в соцсетях.

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