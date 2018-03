var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2256; coreola.articleid = 238781; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2207] = 2207;coreola.sections[2256] = 2256; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Казарин о пожаре в Кемерово: "Русский мир" никогда не реагирует на ошибку { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/news/worldnews/kazarin-o-pozhare-v-kemerovo-russkiy-mir-nikogda-ne-reagiruet-na-oshibku-238781.html" }, "headline": "Казарин о пожаре в Кемерово: "Русский мир" никогда не реагирует на ошибку", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2387/81_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-28T16:59:36+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "keywords": "МИР, World, Россия, пожар, Павел Казарин, Кемерово, пожар в Кемерово" } МИР Казарин о пожаре в Кемерово: "Русский мир" никогда не реагирует на ошибку Казарин: Систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку Фото: Павел Казарин / Facebook "Русский мир" – это ведь не только шовинизм и презрение к колониям. Не только экспансия и желание жить в кольце врагов. В значительной мере это еще и неумение обустроить подконтрольное. Русский мир – это безответственность. Ручное управление. Коррупция. Это институты, которые работают в интересах власти. Власть, которая работает в интересах самой себя. Это история про тотальную неэффективность. Когда интересы немногих ставятся выше общих", – написал он.По словам Казарина, трагедия в Кемерово – это "простой пример того, к чему приводит подобная система"."И ужас не только в гибели детей, но и в том, что даже эта цена скорее только не приведет к каким-либо серьезным кадровым перестановкам. Систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку, а "русский мир" никогда не реагирует на ошибку", – заявил журналист.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок. Также штаб родственников собрал данные о 85 пропавших без вести.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.27 марта Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней" Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею Антюшину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



