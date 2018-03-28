Во Владимирской области Российской Федерации загорелся автобус с журналистами и представителями МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, передает Интерфакс-Украина .

По полученным данным, вскоре после начала движения загорелся моторный отсек автобуса ПАЗ, в котором находились журналисты - они ехали освещать проверку соблюдения пожарной безопасности местными торговыми центрами. Всего в транспортном средстве находилось 12 человек.

"Журналисты и представитель МЧС выехали сегодня на автобусе, принадлежавшем ведомству, на проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Вскоре в салоне возникло задымление, а потом возгорание в моторном отсеке. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и ликвидировал возгорание", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Представители СМИ дали другой автобуспросто пересели вдругой автобус.

Как сообщал svodka.net ранее, днем в среду, 28 марта, по улице Савушкина в городе Санкт-Петербург Российской Федерации начался пожар на территории автомобильного центра Hyundai.

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