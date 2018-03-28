В Нацполиции не ответили на вопрос, проходил ли в каких-либо производствах прежний исполняющий обязанности председателя николаевского аэропорта, военный летчик Владислав Волошин. Волошин застрелился 18 марта Фото: nikvesti.com Отмечается, что следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №42017150000000279 от 27.12.2017 по подозрению предыдущего руководителя аэропорта Михаила Галайко в предложении взятки (ч. 3 ст. 369 УКУ).А также по факту завладения должностными аэропорту денежными средствами при выполнении строительных работ на территории предприятия в течении 2017 года (ч. 5 ст.191 УКУ).В полиции добавили, что исследуется финансово-хозяйственная деятельность аэропорта со дня назначения подозреваемого Михаила Галайко на должность исполняющего обязанности гендиректора аэропорта до момента его задержания за предложение взятки (с 23 июня по 28 декабря 2017 года).При этом, в полиции не ответили на вопрос издания, проходил ли в каких-либо производствах Волошин."Органом досудебного расследования и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Волошин В.В. не допрашивался", – заявили в полиции. Фото: Украинская правда И.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Волошин был назначен в январе 2018 года. С июля 2017-го он был замдиректора этого аэропорта.18 марта он выстрелил в себя из пистолета, скончался спустя некоторое время в больнице скорой помощи Николаева.СМИ писали, что самоубийство Волошина может быть связано с расторжением договора с киевской компанией ЕИС, получившей подряд на капитальный ремонт здания аэропорта.19 марта председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко прокомментировал самоубийство Волошина: "Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами".Смерть Волошина расследуют по статье о доведении до самоубийства. Однако 26 марта начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий холод заявил, что следствие не располагает сведениями о том, что Волошин покончил с собой под внешним давлением. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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