|В полиции заявили, что расследуют дело о хищении средств николаевского аэропорта, но Волошина не допрашивали
|28.03.2018 16:31
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Фото: Украинская правда
И.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Волошин был назначен в январе 2018 года. С июля 2017-го он был замдиректора этого аэропорта.18 марта он выстрелил в себя из пистолета, скончался спустя некоторое время в больнице скорой помощи Николаева.СМИ писали, что самоубийство Волошина может быть связано с расторжением договора с киевской компанией ЕИС, получившей подряд на капитальный ремонт здания аэропорта.19 марта председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко прокомментировал самоубийство Волошина: "Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами".Смерть Волошина расследуют по статье о доведении до самоубийства. Однако 26 марта начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий холод заявил, что следствие не располагает сведениями о том, что Волошин покончил с собой под внешним давлением.
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