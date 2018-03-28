Российских дипломатов продолжают гнать поганой метлой уже как из 27 стран мира. По итогам прошлого дня 151 представитель сверхдержавы, носящей гордый статус страны-изгоя, вернуться на родину, пить горькую и прославлять Путина.

Таким образом, к данному флеш-мобу уже присоединились: Албания, Австралия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Украина, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция. При этом, даже МИД Великобритании не успевает обновлять статистику изъявивших желание поучаствовать в гонении стран.

Пополниться ли список новыми участниками? Время покажет, но можно смело говорить о том, что данная высылка российских дипломатов, является самое масштабной за всю современную историю! Более крупным изгнанием “чумных” был прецедент со шпионажем со стороны сотрудников посольства СССР в 1971 году. Тогда выслано было 105 человек. На сегодняшний день рекорд побит – 151. С чем и поздравляем страну-изгоя, а Европа таки прошла проверку на гигиену. Какие-то страны лучше, какие-то хуже, но в целом эффект отличный.

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