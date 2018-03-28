Согласно документу, первые системы Patriot Польша получит в 2022 году

Польский министр обороны Мариуш Блащак в среду, 28 марта, подписал соответствующее соглашение на 4,75 миллиарда долларов, пишет DW.com.

Согласно документу, первые системы Patriot Польша получит в 2022 году.

"Мы подписываем договор на поставку современной системы, которая доказала свою надежность во многих странах и благодаря которой мы приобщаемся к элитной группе государств, имеющих эффективное оружие, которое гарантирует безопасность", - цитирует Блащак информагентство AFP. Предварительно о продаже систем ПРО Польша и США договорились еще в июле 2017 года.

В прошлом году Польша заявляла о намерении выделить дополнительно 200 миллиардов злотых (55 миллиардов долларов США) на нужды обороны до 2032 года. На фоне аннексии Крыма Россией и участия РФ в конфликте на востоке Украины Польша обеспокоена рисками со стороны Москвы и ищет пути усиления своей обороноспособности.