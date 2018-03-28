Специалисты из Гарварда обнародовали шокирующие результаты очередного исследования, посвященного изучению влияния овощей на фигуру, сообщает со ссылкой на .

Нарушителей стройности рекомендуют исключить из меню всем тем, кто стремится избавиться от лишних килограммов, либо предрасположенным к ожирению.

Первое место ушло «королеве полей» - кукурузе. Оказалось, что на 100 грамм продукта приходится 110 Ккал. Эксперимент, который длился целый год, показал, что те, кто употреблял кукурузу на протяжении только времени опыта, набирали около двух 2 лишнего веса. Счастливчики, исключившие ее зерна, не пугались в конце года показателя на весах.

Серебро уходит картофелю. На 100 грамм продукта тут приходится 80 Ккал, щедро дополняемых крахмалом. У жареной версии картошки калорийность и того выше.

Тройку лидеров замыкает завсегдатай «Оливье». Речь идет о зеленом горошке, который имеет более 70 Ккал на 100 грамм продукта, дополнительно не радуя худеющих огромными запасами сахара. Если кушать «зеленые шарики» прямо из стручка, то остановиться от этого почти гипнотического занятия становится еще проблематичнее. А результат потом откладывается на боках.

Следом идет капуста кольраби. В отличие от диетического пекинского собрата, содержащего 16 Ккал, в кольраби калорий почти в четыре раза.

Но больше только в рейтинге шокирует петрушка. Ее калорийность составляет 40 Ккал. Несмотря на то, что сразу кило зелени съесть не получится, подобный «скрытый враг» стройности часто наносит удар со спины. Никто не учитывает ее в салатах, считая, что такой гость с огорода несет только пользу. Петрушка действительно богата витаминами, но это не отменяет ее калорийности.

Немного по-другому обстоит ситуация с баклажанами. Они содержат в себе алкалоид соланин. При неправильной технической обработке, либо при переизбытке в организме он приводит к серьезным расстройствам пищеварительного тракта.

Последней в списке оказалась фасоль. Ее записали во вредители фигуры по схожей с баклажанами причине. Обычно фасоль готовят, используя высушенное сырье. Именно оно считается излюбленной средой обитания для плесневелого грибка. Самое печальное – невозможность без лабораторного анализа определить, является ли урожай зараженным, либо нет. Вряд ли рассадник опасного грибка можно назвать полезным.

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