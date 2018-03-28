Заявления генерального прокурора Юрия Луценко отражают двусмысленную природу и деятельность генерального прокурора, и всей украинской власти, считает политолог Петр Олещук.

Комментируя обвинения генпрокурора в адрес «Украинского выбора», политолог обратил внимание, как много и живописно Юрий Луценко говорил о деле Савченко, то привязывая к нему Саакашвили и Медведчука, то намекая на Юлию Тимошенко.

«Относительно всех этих заявлений, они, как по мне, довольно двусмысленные и в общем отражают двусмысленную природу и деятельность генерального прокурора и всей украинской власти. Почему я говорю о двузначности? Луценко так много, так живописно все описал, говоря про связи Савченко-Рубана с Медведчуком… и Саакашвили он привязывал, и намеками давал понять, что тут и Тимошенко каким-то образом задействована… Что объединяет всех этих людей, кроме того, что они в той или иной ситуации могут рассматриваться в качестве оппонентов нынешней власти, нынешнего президента, я не знаю. Лично мне трудно представить глобальный заговор, в который все эти люди были каким-то образом включены и решали какие-то общие задачи», — рассказал знаток в эфире NewsOne.

В то же время дело Савченко-Рубана, считает политолог, в этом контексте имеет два измерения.

«Первое измерение — юридическое, основное. Это перевозка оружия, разговоры Рубана и Савченко о вооруженных атаках и тому подобное… Но это дело также окружает шлейф политических заявлений. Проблема в том, что это не юридические факты», — подчеркнул Олещук.

Эксперт также объяснил, как обвинения Луценко соотносятся с заявлением президента Порошенко, назвавшего Медведчука самым эффективным переговорщиком.

«Луценко как будто вспоминает «Украинский выбор», говорит о какой-то идеологии, о якобы попытках государственного переворота, но при этом не указывает прямо на Медведчука, а пытается это подать настолько двузначно, чтобы не противоречить официальной позицией президента и, в то же время, предоставить ответ потенциальным критикам. Генеральный прокурор говорит то, что, вероятно, кто-то хочет от него услышать. Но говорит максимально двусмысленно, чтобы в любой момент эту ситуацию можно было переиграть. Кроме того, это обычная тактика его поведения — он всегда делает максимально громкие и острые заявления, которые со временем забываются, но их характер запоминается», — обратил внимание политолог.

Тем более что в подобных ситуациях всё можно списать на непрофессиональных подчиненных, коррумпированные суды и судей, считает Олещук.

«Ну и не забываем, что у него сейчас довольно неоднозначные отношения с нашими западными партнерами, связанные с попытками изменить порядок назначения руководства НАБУ. Были соответствующие атаки со стороны ГПУ на антикоррупционные органы и очень резкая реакция со стороны Соединенных Штатов, был отменен визит Луценко в США, и мы до сих пор не знаем, урегулировал ли генеральный прокурор эту проблему с США. Поэтому вполне вероятно, что таким образом Луценко также демонстрирует свою принципиальность и независимость», — подытожил политолог Петр Олещук.

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