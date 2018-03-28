|Рассекречена внешность нового кроссовера Volkswagen Atlas Cross Sport (ФОТО)
|28.03.2018 16:39
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В Сети была рассекречена внешность кроссовера Volkswagen Atlas Cross Sport. Презентация новинки должна состояться на автосалоне в Нью-Йорке, который стартует в конце марта этого года. Об этом пишет Autoblog.
Автомобиль оснастили 22-дюймовыми колесами и широкой LED-иллюминацией на решетке радиатора, информирует svodka.net.
Концептуальная версия автомобиля оснащена гибридной установкой с 3,6-литровым V6 (280 л. с.) и двумя электромоторами (54 л. с. спереди и 116 л. с. сзади). До «сотни» новинка способна разгоняться за 5,7 секунды.
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