В Сети была рассекречена внешность кроссовера Volkswagen Atlas Cross Sport. Презентация новинки должна состояться на автосалоне в Нью-Йорке, который стартует в конце марта этого года. Об этом пишет Autoblog.

Автомобиль оснастили 22-дюймовыми колесами и широкой LED-иллюминацией на решетке радиатора, информирует svodka.net.

Концептуальная версия автомобиля оснащена гибридной установкой с 3,6-литровым V6 (280 л. с.) и двумя электромоторами (54 л. с. спереди и 116 л. с. сзади). До «сотни» новинка способна разгоняться за 5,7 секунды.

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