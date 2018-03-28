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Корчак заявила, что вывод НАПК по декларации Гонтаревой будет в ближайшее время
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28.03.2018 16:39
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Решение по электронной декларации экс-главы Нацбанка Украины
Валерии Гонтаревой может быть принято на одном из ближайших
заседаний Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции,
отметила его экс-председатель Наталья Корчак. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Рада уволила Гонтареву в марте
Фото: EPA "Проверка прошла, результат по ней еще не принят. Скорее
только, на одном из следующих заседаний решение будет вынесено и
рассмотрено", – сказала Корчак.15 марта Верховная
Рада уволила Гонтареву с должности главы НБУ. Она возглавляла
Нацбанк с июня 2014 года. Согласно декларации Гонтаревой за
2015 год, размер ее заработной платы составлял 1,75 млн грн, а
на депозите в "Укрэксимбанке" она хранила $1,83 млн.В декларации за
2016 год экс-глава НБУ указала 57 млн грн дохода. В декларации
за 2017 год Гонтарева указала доход 287,4 тыс. грн процентов,
которые она получила от Государственного экспортно-импортного банка
Украины ("Укрэксимбанк") и расходы 372,6 тыс. грн на лечение в
Индии.
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