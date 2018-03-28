Решение по электронной декларации экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой может быть принято на одном из ближайших заседаний Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, отметила его экс-председатель Наталья Корчак. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рада уволила Гонтареву в марте Фото: EPA "Проверка прошла, результат по ней еще не принят. Скорее только, на одном из следующих заседаний решение будет вынесено и рассмотрено", – сказала Корчак.15 марта Верховная Рада уволила Гонтареву с должности главы НБУ. Она возглавляла Нацбанк с июня 2014 года. Согласно декларации Гонтаревой за 2015 год, размер ее заработной платы составлял 1,75 млн грн, а на депозите в "Укрэксимбанке" она хранила $1,83 млн.В декларации за 2016 год экс-глава НБУ указала 57 млн грн дохода. В декларации за 2017 год Гонтарева указала доход 287,4 тыс. грн процентов, которые она получила от Государственного экспортно-импортного банка Украины ("Укрэксимбанк") и расходы 372,6 тыс. грн на лечение в Индии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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