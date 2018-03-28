Количество работников в клубе за 2017 год уменьшилось с 317 до 291

Согласно повестке дня предназначенных на 27 апреля собрания акционеров, стоимость активов общества за год снизилась на 8,6% - до 3 млрд 394,016 млн грн, собственный капитал - на 6,2%, до 2 млрд 733,454 млн грн, пишет "Интерфакс Украина" .

Количество работников в клубе за 2017 год уменьшилось с 317 до 291.

Доходы ФК "Шахтер" в сезоне 2016/17 годов составляли 877 млн ​​грн, что в 3,1 раза ниже показателя предыдущего сезона и прежде только связано с сокращением доходов от продажи и аренды игроков с 1,762 млрд грн до 59 млн грн.

В то же время клубу удалось увеличить доходы от коммерческой деятельности на 48,9% - до 530 млн грн, главным образом за счет рекламы и спонсорства, поступления от которых выросли с 280 млн грн до 500 млн грн. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА в сезон 2016/2017 сократились вдвое - до 288 млн, поскольку клуб завершил свое выступление в еврокубках на стадии 1/16 финала Лига Европы, тогда как в предыдущем сезоне он дошел до 1/2 финала этого турнира.

Напомним, что футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) решил переехать в Мариуполь . Предприятие официально будет зарегистрировано в Мариуполе, следовательно все налоги будут поступать в локальный городской бюджет.