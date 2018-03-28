В Днепре суд вынес приговор мужчине, который спрятался в посылке "Новой почты" и обокрал отделение. Данные об этом были обнародованы в Едином госреестре судебных решений.

Инцидент произошел еще 21 декабря 2017 года - житель Днепра изготовил деревянный ящик, сел в него и попросил друга отправить коробку по почте в Харьков. В пути посылки мужчина выбрался из "заточения", похитил из других посылок ноутбук Toshiba стоимостью 5500 гривен, часы Apple Watch стоимостью 4 875 гривен и мобильный телефон Хіоmі стоимостью 2 704 гривны. Всего преступник "набрал" чужого имущества 13 тысяч гривен. Все это он сложил в свой ящик и снова спрятался.

На следующее утро прибывшие на работу сотрудники Новой почты нашли вора в ящике.

Стоит отметить, что суде мужчина полностью признал свою вину. Он получил три года условно.

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