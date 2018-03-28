Украина должна получить 9 млн евро финансовой поддержки от правительства Германии, передает со ссылкой на Минсоцполитики.

“28 марта правительство приняло распоряжение” О подписании финансового и проектного соглашения между Кабинетом министров Украины, представленным Министерством социальной политики Украины ( “Получательˮ), Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) („Агентство по реализации проекта“) и KfW на сумму 9 млн евро ( проект „Содействие развитию социальной инфраструктуры“ „УФСИ VI“)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация акта позволит подписать вышеупомянутое соглашение для получения поддержки от правительства Германии в рамках двустороннего сотрудничества по направлению “Восстановление на Востоке Украины” для реализации проекта “Содействие развитию социальной инфраструктуры” “УФСИ VI”.

Напомним, Япония предоставит Украине более 500 тыс. долларов в рамках второго этапа финансирования Программы поддержки проектов безопасности человека “Кусаноне”.

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