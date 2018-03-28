|Снова пожар: в России загорелся автоцентр (ФОТО)
|28.03.2018 16:46
|
В Санкт-Петербурге загорелся автоцентр Hyundai. Информации о пострадавших в результате пожара нет. Очевидцы отметили, что сообщения об эвакуации, как и сигнализации, не было.
В российском городе Санкт-Петербург в среду, 28 марта, загорелся автоцентр Hyundai, информирует svodka.net.
Информации о пострадавших в результате пожара нет.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово в ТРЦ Зимняя вишня произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
Поделитесь статьей с друзьями