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Снова пожар: в России загорелся автоцентр (ФОТО)
28.03.2018 16:46
Снова пожар: в России загорелся автоцентр (ФОТО)

В Санкт-Петербурге загорелся автоцентр Hyundai. Информации о пострадавших в результате пожара нет. Очевидцы отметили, что сообщения об эвакуации, как и сигнализации, не было.

В российском городе Санкт-Петербург в среду, 28 марта, загорелся автоцентр Hyundai, информирует svodka.net.

Информации о пострадавших в результате пожара нет.

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Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово в ТРЦ Зимняя вишня произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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