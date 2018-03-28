В Санкт-Петербурге загорелся автоцентр Hyundai. Информации о пострадавших в результате пожара нет. Очевидцы отметили, что сообщения об эвакуации, как и сигнализации, не было.

В российском городе Санкт-Петербург в среду, 28 марта, загорелся автоцентр Hyundai, информирует svodka.net.

Информации о пострадавших в результате пожара нет.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово в ТРЦ Зимняя вишня произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира