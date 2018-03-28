По предварительным данным, рядом со станцией метро "Лівобережна" загорелся один из магазинов. Пожар возле станции метро "Лівобережна" Фото: hromadske.ua В Киеве возле станции метро "Лівобережна" произошел пожар. Об этом сообщает "Громадське". По предварительным данным, загорелся один из магазинов рядом со входом в метро.В пресс-службе метрополитена сообщили, что станция "Лівобережна" закрыта на вход и выход. Поезда будут проезжать мимо без остановки. Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції «Лівобережна». Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки. Приносимо вибачення за тимчасові незручності! — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 марта 2018 г. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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