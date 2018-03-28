Еврокомиссар напомнил, что действия Украины противоречат Соглашению об ассоциации

Текст заявления есть в распоряжении "Европейской правды", а также опубликован на сайте Еврокомиссии.

Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок представления электронных деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Брюссель часто требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная Рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

"Украинская власть не выполнила своих обязательств", - заявил в этой связи еврокомиссар.

"Отказ от отмены этой нормы, что распространяет на общественных активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским стремлениям Украины.

Это также противоречит настойчивым рекомендациям, предоставленным Украине международными партнерами, включая Венецианскую комиссию, ОБСЕ/БДИПЧ и Евросоюз (в том числе в контексте мониторинга выполнения Украиной обязательств по визовой либерализации)" , - добавил Ган.

Европейский комиссар, в сферу ответственности которого входит Украина, напомнил, что гражданское общество должно иметь возможность контролировать деятельность власти "без лишних препятствий и вмешательств", а также отметил, что система е-декларирования была создана с целью "предотвращения коррупции государственными должностными лицами". "Представители гражданского общества не являются государственными чиновниками", - добавил он.

"Дополнительное и неприемлемое обязательство (относительно декларирования для активистов) играет на руку тем, кто хочет уничтожить усилия Украины по эффективной борьбе с коррупцией" , - считает он.

Еврокомиссар также напомнил, что действия Украины противоречат Соглашению об ассоциации.

"Отношения ЕС с Украиной базируются на общих ценностях. Обе стороны согласились, что уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам являются основными элементами Соглашения об ассоциации" , - заявил Ган.

"За последние годы Украина достигла значительного прогресса. Важно не подорвать достигнутый прогресс. Верховная Рада Украины должна вернуться к проблеме и как можно скорее отменить обязательства по е-декларированию для активистов гражданского общества, ограничив эти обязательства только государственными должностными лицами" , - подытожил Йоханнес Хан.

Напомним, что 23 марта Верховная Рада Украины утвердила изменения к электронному декларированию , которым военнослужащих-контрактников и мобилизованных бойцов освобождают от обязанности заполнять электронные декларации.

Кроме того, Верховная Рада попыталась, но не смогла отменить результаты голосования за изменения в е-декларировании. В п онедельник, 27 марта, спикер Андрей Парубий подписал закон №6170, что заставляет антикоррупционные организации подавать е-декларации, и направил его на подпись Президенту.

В свою очередь международная общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и ее отделение в Украине призвали украинскую власть отменить противоречивые поправки в Закон "О предупреждении коррупции", согласно которым антикоррупционные активисты и их контрагенты должны подавать е-декларации.

Как известно, 27 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон , согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.