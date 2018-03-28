|Польша заключила соглашение с США на поставку систем ПРО Patriot за $4,75 млрд
|28.03.2018 16:49
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Правительство Польши подписало соглашение на поставку американских систем ПРО Patriot в рамках программы «Висла». Об этом сообщает агентство PAP.
Как передает РБК, подпись под документом в присутствии президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого поставил министр обороны Мариуш Блащак.
Подписанный договор министр передал послу США Полу Джонсу.
«Это исторический момент. Мы оснащаем польскую армию самой передовой системой обороны в мире», — приводит слова Дуды Bloomberg.
По информации, которую сообщают СМИ, сумма сделки — $4,75 млрд.
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