Польша заключила соглашение с США на поставку систем ПРО Patriot за $4,75 млрд



Правительство Польши подписало соглашение на поставку американских систем ПРО Patriot в рамках программы «Висла». Об этом сообщает агентство PAP. Как передает РБК, подпись под документом в присутствии президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого поставил министр обороны Мариуш Блащак. Подписанный договор министр передал послу США Полу Джонсу. «Это исторический момент. Мы оснащаем польскую армию самой передовой системой обороны в мире», — приводит слова Дуды Bloomberg. По информации, которую сообщают СМИ, сумма сделки — $4,75 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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