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Польша заключила соглашение с США на поставку систем ПРО Patriot за $4,75 млрд
28.03.2018 16:49
Польша заключила соглашение с США на поставку систем ПРО Patriot за $4,75 млрд

Правительство Польши подписало соглашение на поставку американских систем ПРО Patriot в рамках программы «Висла». Об этом сообщает агентство PAP.

Как передает РБК, подпись под документом в присутствии президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого поставил министр обороны Мариуш Блащак.

Подписанный договор министр передал послу США Полу Джонсу.

«Это исторический момент. Мы оснащаем польскую армию самой передовой системой обороны в мире», — приводит слова Дуды Bloomberg.

По информации, которую сообщают СМИ, сумма сделки — $4,75 млрд.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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