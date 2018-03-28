Фонд государственного имущества утвердил перечни объектов малой приватизации, подлежащие продаже в 2018 году. Всего - около 600 объектов, передает со ссылкой на сообщение руководителя Фонда госимущества Виталия Трубарова в Facebook.

“В соответствии с Приказом утверждены пять перечней согласно статусу объектов”, — отметил он.

В частности Фонд утвердил:

перечень государственных пакетов акций (долей) предприятий, основанных на базе объединения имущества разных форм собственности;

перечень единых имущественных комплексов государственных предприятий и их структурных подразделений, в том числе, переданных в аренду;

перечень отдельного имущества;

перечень объектов незавершенного строительства и законсервированных объектов;

перечень объектов социально-культурного назначения.

"В перечне предприятий, в частности, акции ОАО “Львовский завод “Автопогрузчик”, ЧАО “Новороздольское горно-химическое предприятие “Сера”, ОАО "Стебницкое горно-химическое предприятие","Полиминерал“, ПАО “Индустриальная стекольная компания”, ОАО “Машиностроительный завод” Аметист“, ОАО “Тернопольский завод” Орион", — уточнил Трубаров.

Напомним, в ТОП-объектов для приватизации в 2018 году вошло 21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей.

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