|Утверждены перечни объектов малой приватизации на 2018
|28.03.2018 16:50
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Фонд государственного имущества утвердил перечни объектов малой приватизации, подлежащие продаже в 2018 году. Всего - около 600 объектов, передает со ссылкой на сообщение руководителя Фонда госимущества Виталия Трубарова в Facebook.
“В соответствии с Приказом утверждены пять перечней согласно статусу объектов”, — отметил он.
В частности Фонд утвердил:
"В перечне предприятий, в частности, акции ОАО “Львовский завод “Автопогрузчик”, ЧАО “Новороздольское горно-химическое предприятие “Сера”, ОАО "Стебницкое горно-химическое предприятие","Полиминерал“, ПАО “Индустриальная стекольная компания”, ОАО “Машиностроительный завод” Аметист“, ОАО “Тернопольский завод” Орион", — уточнил Трубаров.
Напомним, в ТОП-объектов для приватизации в 2018 году вошло 21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей.