Однолитровые дома: как #прикрутить по-немецки По теме: Уходящая затяжная зима снова напомнила о проблеме многих частных и многоквартирных домов в Украине: как утеплить свой дом так, чтобы минимизировать расходы на отопление? Хештэг #прикрути, запущенный Нафтогазом в разгар третьей газовой войны, вспомнился, когда, проезжая по небольшому немецкому городку Людвигсхафен, сотрудница химического концерна употребила словосочетание "однолитровые дома", указывая на небольшие домики, стоящие неподалеку. - Что такое однолитровые дома? И почему именно однолитровые, - поитересовался журналист , явно представляя перед собой микродомик размером с литровую банку, передает . - Это дом, для обогрева которого требуется только 1 литр топлива на 1 кв. м площади в год, - ответила сопровождающая. Но подробностей сообщать не стала. После длительной переписки с немецким концерном, удалось выяснить, как эволюционировали однолитпровые дома, как они устроены и сколько позволяют экономить. Эволюция дома Почти треть производства первичной энергии в Германии идет на отопление частных домашних хозяйств. Средний старый жилой дом потребляет более 20 литров мазута на квадратный метр ежегодно. Поэтому немецкие ученые задумались над созданием умного теплосберегающего дома еще в 90-х годах. Проект реализовывался при поддержке немецкого Минфина, местных властей, научных учреждений и бизнеса. Тогда, как рассказывает Квентин де Хюльтс, старший менеджер по вопросам строительства и устойчивого развития в ЕС концерна , стало понятно, что именно здания поглощают 40% мировой тепловой энергии и отвечают за треть выбросов углекислого газа (CO2) планеты. И ученые вместе с бизнесом стали разрабатывать новые городские ландшафты, где солнечная энергия производится на каждом фасаде, умная конструкция обеспечивает экономически эффективное сокращение выбросов парниковых газов, которые вызывают изменение климата., а система изоляции и теплосбережения регулирует внутреннюю среду дома. Не секрет, что в Германии, как и в Украине, множество домов, построенных несколько десятилетий назад. Поэтому немцы и приняли решение для начала отремонтировать имеющийся жилой фонд в одном из кварталов Людвигсхафена - Бранке. 500 жилых многоквартирных домов постройки 1950-х годов решили использовать в качестве пилотного проекта. Первоначальной целью строителей было создание такого жилья, которое бы минимизировало выбросы в атмосферу, а также было максимально экономичным в части потребления тепла. И ученым удалось снизить уровне потребления топлива на 80% от первоначального значения. Исходя из среднего потребления тепловой энергии 21 литр мазута на квадратный метр (210 кВт-час. на квадратный метр в год), ремонт сократил потребление энергии до 7 литров (70 кВтч на метр квадратный в год). Затем появились пятилитровые (50 кВтч на метр квадратный в год). А в 2001 году - и 3-литровые дома. (30 кВтч на метр квадратный в год). По большей части здания были модернизированы в соответствии с стандартом дома с низким энергопотреблением. Максимальное потребление трехлитрового дома - только 3 литра в топливного мазута на квадратный метр в год. Это около десятой части энергопотребления немодернизированных домов. Для квартиры площадью 100 квадратных метров расходы на отопление снизились с 1400 евро до 200 евро в год. (схема секции 3-литрового дома) Графитовый секрет На достигнутом конструкторы не остановились и решили сократить годовое потребление топлива до 1 литра на метр квадратный. Так возникли однолитровые дома, для строительства которых используются теплоизоляционные панели толщиной не менее 60 сантиметров (в 3-литровых - 20 см). Панели изготовлены из специального состава, напоминающего пенопласт. Однако каждый полистироловый шарик содержит крошечные частицы графита, которые отражают тепловое излучение и придают материалу серебристо-серый оттенок. По данным разработчиков, добавление графита повышает производительность изоляции до 20%. Также конструкторы смогли предупредить утечку тепла, заменив металические крепления балконов конструкцией, которая не крепится напрямую к зданию. Как рассказывает специалист по коммуникациям жилищной компании Housing+Construction Симона Хоффман, есть свой секрет и в вентиляции помещений. Свежий воздух для всех комнат в здании подается контролируемой системой вентиляции, которая отсасывает использованный воздух из кухни и ванной и проводит его через теплообменник. Теплообменник отводит до 85% тепла из использованного воздуха на свежий воздух, который подается сквозь фильтры в жилые помещения при комфортной тепмпературе. При этом в доме нет ни одного радиатора. А тепловая энергия вырабатывается благодаря размещенным на крыше дома солнечным батареям. Окна, как один из элементов утечки тепла, в таких домах тоже улучшены. Используются тройные стеклопакеты с рамами их полиуретанового изоляционного материада. А инертный газ между стеклами обеспечивает дополнительную защиту от холода (теплопотери с одностворчасным окном в семь раз выше, чем при тройных стеклопакетах). Цена вопроса Дома такого типа - удовольствие недешевое. В украинских магазинах цены на теплоизоляционные материалы типа стиродур и неопор, которые используют немецкие специалисты, достигают 2,5 тыс. грн за куб. м. По подсчетам опрошенных LIGA.net специалистов, стоимость монтажа 1 кв. м неопора по технологии 3-литрового дома составит около 700 грн. Немецкий опыт конструирования однолитровых домов показал, что окупаются вложения в них в течение 8-17 лет в зависимости от сложности реконструкции, типа здания и количества используемого материала. Окупаемость 5-литрового дома происходила за 5-7 лет, но экономия меньше. Экономическая эффективность и сроки окупаемости 3-литровых домов











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