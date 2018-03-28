В израильском международном аэропорту возле терминала столкнулись два самолета — Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al. Об этом сообщает Israel National News.

«В среду утром в израильском Международном аэропорту имени Бен-Гуриона возле терминала столкнулись Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.

Самолет Boeing 737 двигался назад, чтобы отъехать от терминала для вылета в Берлин. Однако он столкнулся с хвостом Boeing 767 израильской авиакомпании El Al, который должен был вылететь в Рим.

Пассажиров с обоих самолетов эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

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