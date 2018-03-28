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Правительство приняло решение по тарифам на газ для населения
28.03.2018 16:55
Правительство приняло решение по тарифам на газ для населения
Действие постановления "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" продлено до 1 июня 2018 года
Кабинет министров продлил на два месяца действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставку населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.
Правительство приняло решение по тарифам на газ для населения Фото: kp.by

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 28 марта, информирует Украинская неделя.

Так, действие постановления "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" продлен до 1 июня 2018 года. Таким образом, в ближайшие два месяца в Украине не вырастут тарифы на газ для населения.

Отмечается, что цена газа для поставок населению и теплокоммунэнерго останется на уровне 4942 гривен за тысячу кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6958 гривен.

Однако отмена специальных обязательств с 1 апреля является одним из основных требований Международного валютного фонда. В то же время в Кабмине отмечают, что переговоры с МВФ по приведению цены на газ до уровня импортного паритета до сих пор продолжаются, в связи с чем и возникла необходимость продлить действие обязательств.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд прорабатывают вопрос изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны. 
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