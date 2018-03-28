Действие постановления "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" продлено до 1 июня 2018 года

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 28 марта, информирует Украинская неделя.

Так, действие постановления "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" продлен до 1 июня 2018 года. Таким образом, в ближайшие два месяца в Украине не вырастут тарифы на газ для населения.

Отмечается, что цена газа для поставок населению и теплокоммунэнерго останется на уровне 4942 гривен за тысячу кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6958 гривен.

Однако отмена специальных обязательств с 1 апреля является одним из основных требований Международного валютного фонда. В то же время в Кабмине отмечают, что переговоры с МВФ по приведению цены на газ до уровня импортного паритета до сих пор продолжаются, в связи с чем и возникла необходимость продлить действие обязательств.