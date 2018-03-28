В Киеве на днях ожидается самое масштабное за всю историю города отключение водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала", передает

"Во время проведения подготовительных работ по реконструкции энергохозяйства насосной водопроводной станции "Крутогорная" по замене существующего оборудования на современные электродвигатели, было обследовано оборудование станции и выявлено, что четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии, а это делает невозможным завершение указанных работ, проводимых за средства Всемирного банка. Именно следовательно, с 30 марта с 10:00 до 7:00 31 марта 2018 года из общей схемы водоснабжения города будет отключена насосная водопроводная станция "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийного запорной арматуры Д=800 мм", - говорится в сообщении.

Во время отключения будет частично ограничено водоснабжение в следующих зонах:

(снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума):

Голосеевский район

- район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;

- район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы.

Святошинский район

- Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район

- жилой массив Первомайский в районе ул.Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул.Питерской и смежных улиц;

- жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

- жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) - полностью;

- группа жилых массивов веселый (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул.Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новопольова и Пост-Волынская) - полностью.

Голосеевский район

- жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 - полностью;

- многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;

- район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки;

Святошинский район

- жилой массив Никольская Борщаговка - полностью;

- жилой массив Южная Борщаговка - полностью;

- жилой массив Академгородок в районе ул.Генерала Витрука и смежных улиц;

- район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

Соломенский район

- район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

Шевченковский район

- жилой массив Нивки - полностью.

Справка. Насосная водопроводная станция III-го подъема "Крутогорная" построена и введена в эксплуатацию в 1970 году, предназначена для накопления, дополнительного обеззараживания воды от НВС "Северная" и НВС "Десна-3" и обеспечения водоснабжения жилых массивов: "Теремки", "Выставка", "Голосеево", "Батыева гора", "Чоколовка", "Никольская Борщаговка" и др.

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