|В Киеве ожидается самое масштабное в истории города отключение воды
|28.03.2018 16:57
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В Киеве на днях ожидается самое масштабное за всю историю города отключение водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала", передает
"Во время проведения подготовительных работ по реконструкции энергохозяйства насосной водопроводной станции "Крутогорная" по замене существующего оборудования на современные электродвигатели, было обследовано оборудование станции и выявлено, что четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии, а это делает невозможным завершение указанных работ, проводимых за средства Всемирного банка. Именно следовательно, с 30 марта с 10:00 до 7:00 31 марта 2018 года из общей схемы водоснабжения города будет отключена насосная водопроводная станция "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийного запорной арматуры Д=800 мм", - говорится в сообщении.
Во время отключения будет частично ограничено водоснабжение в следующих зонах:
(снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума):
Голосеевский район
- район Голосеево - Амурская
площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и
Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;
Святошинский район
- Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.
Соломенский район
- жилой массив Первомайский в
районе ул.Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар,
ул.Питерской и смежных улиц;
Голосеевский район
- жилые массивы Теремки-1,
Теремки-2 - полностью;
Святошинский район
- жилой массив Никольская
Борщаговка - полностью;
Соломенский район
- район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.
Шевченковский район
- жилой массив Нивки - полностью.
Справка. Насосная водопроводная станция III-го подъема "Крутогорная" построена и введена в эксплуатацию в 1970 году, предназначена для накопления, дополнительного обеззараживания воды от НВС "Северная" и НВС "Десна-3" и обеспечения водоснабжения жилых массивов: "Теремки", "Выставка", "Голосеево", "Батыева гора", "Чоколовка", "Никольская Борщаговка" и др.