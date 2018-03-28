В среду, 28 марта, в итальянском порту Ливорно прогремел взрыв. Об этом сообщает La Repubblica .

В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека. Предварительно установлено, что во время ремонтных работ взорвалась цистерна с химикатами.

Стоит отметить, что один из рабочих скончался на месте взрыва. Другой был жив, когда пришли медики, однако спасти его не удалось.

Как сообщал svodka.net ранее, на территории города Мурманск Российской Федерации во вторник, 20 марта случилось происшествие, во время которого взорвался многоквартирный дом высотой в пять этажей .

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