Компания Microsoft намерена бороться с матерными ругательствами. Соответствующий запрет вступит в силу уже с 1 мая текущего года.

Сообщается, что в случае использования ненормативной лексики либо проявления агрессивного поведения, пользователь рискует потерять доступ ко всем своим учетным записям вместе с программами. Это означает, что использование мата будет категорически запрещено во всех программах. Между тем в компании не уточнили, какие именно слова считаются оскорбительными.

Кроме того сообщается, что компания оставит за собой право закрыть доступ нарушителю к службам, или удалить его учетные записи. Более того, сотрудникам компании разрешается просматривать переписку и личную информацию нарушителей.

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