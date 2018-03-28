|Microsoft собирается кардинально бороться с матерными ругательствами
|28.03.2018 17:02
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Компания Microsoft намерена бороться с матерными ругательствами. Соответствующий запрет вступит в силу уже с 1 мая текущего года.
Сообщается, что в случае использования ненормативной лексики либо проявления агрессивного поведения, пользователь рискует потерять доступ ко всем своим учетным записям вместе с программами. Это означает, что использование мата будет категорически запрещено во всех программах. Между тем в компании не уточнили, какие именно слова считаются оскорбительными.
Кроме того сообщается, что компания оставит за собой право закрыть доступ нарушителю к службам, или удалить его учетные записи. Более того, сотрудникам компании разрешается просматривать переписку и личную информацию нарушителей.
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