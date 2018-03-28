|Опубликовано фото обновленной Toyota RAV4
|28.03.2018 17:02
|
Японская компания Toyota рассекретила внешний вид пятого поколения кроссовера RAV4. Автомобиль получил довольно агрессивный и брутальный облик. Об этом пишет Autoblog.
Кроссовер имеет четкую форму LED-оптики и массивную решетку радиатора. Задние фонари соединены хромированным «усом», информирует svodka.net.
Интерьер новинки довольно сильно отличается от предшественника. Он выполнен в новом корпоративном стиле, имеет большой дисплей по центру консоли, куда выведена вся мультимедийная система.
Чуть ниже расположен блок управления климатом и массивный рычаг коробки передач. Также в списке опций значится мощная аудиосистема JBL.
Известно, что в основу автомобиля положена платформа TNGA, которая уже используется на Prius и С-HR.
Читайте: Toyota RAV4 превратили в раллийный болид
Подробности о моторной гамме производитель пока раскрывать не спешит.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/