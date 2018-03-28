Японская компания Toyota рассекретила внешний вид пятого поколения кроссовера RAV4. Автомобиль получил довольно агрессивный и брутальный облик. Об этом пишет Autoblog.

Кроссовер имеет четкую форму LED-оптики и массивную решетку радиатора. Задние фонари соединены хромированным «усом», информирует svodka.net.

Интерьер новинки довольно сильно отличается от предшественника. Он выполнен в новом корпоративном стиле, имеет большой дисплей по центру консоли, куда выведена вся мультимедийная система.

Чуть ниже расположен блок управления климатом и массивный рычаг коробки передач. Также в списке опций значится мощная аудиосистема JBL.

Известно, что в основу автомобиля положена платформа TNGA, которая уже используется на Prius и С-HR.

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Подробности о моторной гамме производитель пока раскрывать не спешит.

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