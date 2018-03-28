Спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление Лондона о причастности России к отравлению экс-офицера российского разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является "крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением". Она назвала провалом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй презентацию об этом инциденте, показанную 22 марта в британском посольстве в Москве. Захарова: На основе шести картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке Фото: ЕРА Она считает, что решение о высылке российских дипломатов Великобритания, США и другие страны приняли на основании данных из этой презентации."Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шести картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке", – заявила Захарова. https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10216276694299699 Вчера российское издание "Коммерсантъ" опубликовало презентацию из шести слайдов, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. В ней говорится об отравлении Скрипалей и враждебной деятельности России против других стран.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще 27 стран, в том числе Украина.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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