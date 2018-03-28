|Захарова назвала "провалом Мэй" презентацию об отравлении Скрипалей, показанную в посольстве Британии в Москве
|28.03.2018 17:03
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https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10216276694299699
Вчера российское издание "Коммерсантъ" опубликовало презентацию из шести слайдов, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. В ней говорится об отравлении Скрипалей и враждебной деятельности России против других стран.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще 27 стран, в том числе Украина.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.
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