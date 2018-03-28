В феврале 2018 года, по сравнению с предыдущим месяцем, средняя зарплата выросла на 1,5%, передает со ссылкой на Госстатистики.

“Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2018 года составляла 7 828 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн). По сравнению с январем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с февралем 2017 года) — на 26,1%”, - говорится в сообщении.

При этом, реальные заработные платы в феврале 2018 года по сравнению с январем 2018 года выросли на 0,6%, а относительно февраля 2017 года — 10,5%.

Напомним, по словам президента Украины Петра Порошенко в 2018 году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен.

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