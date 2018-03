Вместе с руинами поселений были обнаружены узоры-геоглифы.

Фото University of Exeter. Исследователи обнаружили в районе бассейна Амазонки, который раньше считался практически необитаемым в какую бы то ни было эпоху, остатки укреплённых поселений и десятки . По оценкам экспертов, большая часть поселений ещё не раскопана, а общее население региона составляло до миллиона жителей. О достижении рассказывает , опубликованная в журнале Nature Communications командой во главе с Хосе Ириарте () из Эксетерского университета в Великобритании. Трудно представить менее приспособленное для раскопок место, чем тропический лес. Непроходимая и полная опасных животных сельва, где любая росчисть зарастает буквально на глазах, недружелюбна к лопате археолога. Впрочем, совсем недавно специалисты считали, что и искать там нечего. Предполагалось, что земледельческие племена, возводившие постоянное жильё, селились непосредственно на берегах Амазонки и её крупных притоков. Огромные покрытые джунглями пространства, занимающие промежутки между этими водными артериями, объявлялись вотчиной примитивных кочевых племён.

Население региона могло составлять до миллиона человек.

Фото University of Exeter. Работа команды Ириарте опровергает это мнение. В нынешнем бразильском штате Мату-Гросу они обнаружили руины укреплённых поселений, остатки древесного угля и глиняной посуды и 81 геоглиф. Форма этих узоров разнообразна: встречаются квадраты, круги и шестиугольники. Деревни часто расположены близко или даже внутри геоглифов, но в целом эти линии не совпадают с границами селений. Вероятно, они имели ритуальное значение. Некоторые деревни связаны сетью дамб, которые явно строились много лет. Поселения разбросаны по территории протяжённостью 1800 километров. Датировка находок говорит о том, что люди постоянно жили здесь примерно с 1250 по 1500 годы нашей эры. Экстраполируя результаты раскопок на ещё неисследованные участки с учётом их рельефа, климата и других условий, авторы полагают, что в целом на площади в 400 тысяч квадратных километров должно найтись от 1000 до 1500 селений и примерно 1300 геоглифов. Былая численность населения региона оценивается примерно в миллион человек. Это очень много по меркам эпохи. Для сравнения: в XIII веке во всей Руси, согласно монгольским переписям, насчитывалось около десяти миллионов жителей.

Вероятно, геоглифы были элементами культа.

Фото University of Exeter. Остатки укреплений говорят о том, что эти люди иногда воевали друг с другом. Эксперты полагают, что многие селения говорили на разных языках. Тем не менее, иногда они сотрудничали, ведь некоторые деревни соединены дамбами, здание которых наверняка стоило большого труда. "Мы так рады, что нашли множество свидетельств, – Ириарте. – Большая часть Амазонии всё ещё не раскопана, но такие исследования, как наше, означают, что мы постепенно собираем всё больше информации об истории крупнейшего тропического леса на планете". Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о волнующих находках в джунглях , и . Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



