София поздравила с днем ​​рождения своего внука Анатолия. Молодому человеку вчера исполнилось уже 24 года, сообщает со ссылкой на .

"Хороший мой, будь здоров и счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!" - написала 70-летняя певица в своем личном блоге.

Поклонники звезды были поражены, ведь Анатолий стал такой взрослый и красивый. А еще заметили, что удивительно, как у родителей с обычной внешностью - сына и ее невестки, родились такие красивые дети. Внучка , тоже София, впервые появилась в светском обществе пару лет назад. Она, тогда 15-летняя, произвела настоящий восторг на элитном балле журнала Tatler, когда стала его дебютанткой.

Сегодня она известна модель, причем не только в Украине, но и во всей Европе. Девушка живет в Лондоне, учится там и участвует во многих показах и фотосессиях.

Западные fashion-критики называют Софию Евдокименко новой Брук Шилдс и пророчат большое профессиональное будущее.

Что касается внука знаменитой артистки, то, насколько известно, он пока не женат.

Молодой человек тоже учился в области fashion-индустрии в Лондоне, а теперь профессионально занимается фотографией.

Стоит отметить, что ранее сын Софии Руслан Евдокименко, комментируя слухи о тайном браке артистки заявил, что сердце 70-летней украинской певицы действительно занято."У нее сердце занято мужчиной, хотя и покойным. Навсегда, поверьте мне", - сказал он.

Официальный представитель в свою очередь пошутил, комментируя слухи.

"Надо проверить, вчера еще замужем ни была", - сказал он.

По словам менеджера, исполнительница прекрасно себя чувствует и без женитьбы.

Вместе с тем племянница Софии , певица Sonya Kay, едва не утонула во время съемок клипа к новой песне "Слушай мое сердце".

По словам певицы, она с самого детства боится воды. Именно следовательно молодая артистка чуть не утонула на видеосъемке.

"Дело в том, что я боюсь воды с детства. Даже на море я плаваю только там, где чувствую дно. Дома у меня нет ванны, только душ. А на съемках клипа мне пришлось окунуться в ванну с подкрашенной водой и было совершенно непонятно, где там дно ", - поделилась Sonya Kay.

По сценарию клипа, Sonya Kay имела нырять в бассейн с подкрашенной водой. Чем глубже опускалась девушка, тем больше паника ее охватывала. Поэтому 27-летняя вокалистка едва не погибла.

"Было очень холодно, краска попадала мне в глаза. Внезапно руки начали дрожать, сердце бешено заколотилось, началась паника. Конечно в таком состоянии я не могла самостоятельно выбраться из ванной и начала чувствовать что меня накрывает. Если бы не моя команда, которая вытащила меня из воды, я не представляю чем бы все закончилось ", - рассказала Sonya Kay.

После такого события режиссер клипа предложил певице отказаться от сцены с погружением.

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