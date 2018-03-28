|Украина не выполнила обязательств: ЕС раскритиковал отказ отменить электронные декларации для активистов
|28.03.2018 17:07
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Европейский комиссар по вопросам европейской политики расширения и соседства Йоханнес Хан раскритиковал власти Украины из-за отказа отменить электронные декларации гражданских активистов, которые противодействуют коррупции.
Текст заявленияпресс-службой Еврокомиссии, передает издание Новое Время.
«Нежелание отменить это декларирование противоречит европейским устремлениям Украины…в том числе, и в контексте мониторинга выполнения Украиной обязательств в рамках процесса либерализации визового режима. Это противоречит рекомендациям международных партнеров Украины, в том числе ЕС», — сказано в заявлении Хана.
Целью системы декларирования активов является предотвращение коррупции со стороны государственных должностных лиц. Гражданские активисты-антикоррупционеры не являются государственными должностными лицами и давление на них будет играть на руку тем, кто стремится нивелировать усилия Украины по борьбе с коррупцией.
Гражданское общество необходимо оградить от неоправданного вмешательства и не создавать ему искусственных препятствий.
В ЕС добавили, что за последние годы Украина добилась значительного прогресса в реформировании, и важно не уничтожить то, что уже было достигнуто.