Огонь в магазине «Красный маркет» распространился на ближайшие торговые ряды.

В то же время на странице «Киевского метрополитена» в Facebook сообщается о незначительном задымлении.

«Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки. Приносим извинения за временные неудобства!», — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала «Киев оперативный», очевидцы сообщают о горящих мафах, которые находились прямо возле входа в метро. Уточняется, что горит не магазин «Красный маркет».

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