Около тысячи медицинских учреждений зарегистрированы в системе электронного здравоохранения (eHealth) по состоянию на сегодняшний день. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

«Уже довольно много учреждений здравоохранения зарегистрированы в системе. На середину дня среды это 928 медучреждений», — сказал он на брифинге в Киеве в среду, информирует svodka.net.

По данным Минздрава, в настоящее время в Украине 1232 медицинских учреждений первичного звена без учета амбулаторий.

Ковтонюк также сообщил, что все медицинские учреждения первичного звена в Киеве готовы к подписанию деклараций с пациентами.

«Вчера мы проводили совещание с киевскими медицинскими учреждениями, все они заявляют о готовности с первой недели апреля к подписанию деклараций», — сказал он.

При этом заместитель министра здравоохранения отметил, что для Минздрава «важно не спешить».

«Главное не скорость, а качество выбора врача. Мы говорим учреждениям, что они должны быть качественно готовы к приему деклараций. Процесс выбора врача начинается со 2 апреля и не заканчивается, следовательно не нужно убегать и занимать очереди. Но мы не рекомендуем откладывать подписание декларации», — сказал он.

Ковтонюк также отметил, что медицинские учреждения первичного звена довольно активно проходят процесс автономизации.

«Процесс автономизации нужно пройти для того, чтобы летом начать получать средства от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), потому что только автономизированные медицинские учреждения, которые имеют статус коммунального или государственного некоммерческого предприятия, имеют возможность заключать договор на предоставление услуг с НСЗУ», — подчеркнул он.

Система e-Health необходима для определения, сколько и какой больнице государство должно заплатить за оказанные услуги пациенту.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира