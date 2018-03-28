В возрасте 75 лет умер оружейный конструктор Виктор Калашников,
который был сыном знаменитого создателя одноименного автомата
Михаила Калашникова. Виктор Калашников вслед за своим отцом
Михаилом занимался разработкой стрелкового оружия Фото: istu.ru Ему
было 75 лет.Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года, после
окончания Ижевского механического института в 1966 году он пошел по
стопам отца и начал разрабатывать оружие на заводе "Ижмаш"."При
освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования,
выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и
безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей на уровне
изобретений", – говорится в сообщении.Он принимал участие в
разработке самозарядных охотничьих карабинов, провел испытания
нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием
и участвовал в работах над автоматом "Абакан".Под руководством
Виктора Калашникова были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и
"Витязь-СН".
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