В возрасте 75 лет умер оружейный конструктор Виктор Калашников, который был сыном знаменитого создателя одноименного автомата Михаила Калашникова. Виктор Калашников вслед за своим отцом Михаилом занимался разработкой стрелкового оружия Фото: istu.ru Ему было 75 лет.Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года, после окончания Ижевского механического института в 1966 году он пошел по стопам отца и начал разрабатывать оружие на заводе "Ижмаш"."При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений", – говорится в сообщении.Он принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием и участвовал в работах над автоматом "Абакан".Под руководством Виктора Калашникова были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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