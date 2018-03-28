|Порошенко подарили волшебную палочку
|28.03.2018 17:13
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Студенты Украинской академии лидерства подарили Президенту Украины Петру Порошенко волшебную палочку. Президент показал дар в своем Twitter, передает
"Сегодня получил от студентов Украинской академии лидерства необычный дар. Они открыли в Киеве "Мастерскую палочек" и показали: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, готовых действовать", - отметил глава государства.
На палочке для Президента написано, что магический предмет назначен "для защиты страны".
"Помните - страну изменений не палочки, а талантливые украинцы", - добавил Порошенко.