НКЦБФР заключила меморандум с EFET о развитии в Украине организованных рынков энергетической продукции

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) заключила с Европейской федерацией торговцев энергией (EFET) меморандум о сотрудничестве в развитии товарных рынков энергетической продукции и рынков финансовых инструментов, в которых энергетическая продукция выступает базовым активом.

Как сообщается в пресс-релизе Нацкомиссии, стороны будут сотрудничать в вопросах разработки нового законодательства о ценных бумагах и банкротстве, которое обеспечит неттинг товарных деривативов и эффективную защиту неттинга в операциях с такими продуктами как природный газ, электроэнергия и тому подобное.

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"Сейчас энергетические компании и производители, работающие на украинском рынке, не получают выгоду от ликвидационного неттинга при выполнении соглашений и должны осуществлять предоплату за поставку газа при операциях с контрагентами с ЕС. Такая ситуация не способствует созданию высоколиквидного энергетического рынка в Украине, подобного рынкам стран Евросоюза. Поэтому существует необходимость совершенствования отечественной законодательной базы и имплементации соответствующих директив ЕС", - отмечено в пресс-релизе регулятора.

По данным НКЦБФР, нормы о введении ликвидационного неттинга деривативов уже содержатся в проекте закона №7055 "О рынках капитала и регулируемых рынках".

Стороны меморандума считают необходимым введение в законодательное поле Украины указанных норм и их расширение в будущем на другие классы активов, в частности на энергетическую продукцию (природный газ и электроэнергию).

"Второй год подряд мы работаем над законодательными изменениями, которые позволят запустить в Украине организованные финансовые и товарные рынки, в том числе для торговли электроэнергией и газом, создать полноценные биржевые энергетические хабы. Это даст возможность получить честную, справедливую цену на эти активы и ограничить влияние иностранных ценовых ориентиров, таких как "Роттердам" или NCG, и запустить украинские индексы", - цитируется в пресс-релизе глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

Он отмечает, что имеющаяся в Украине газовая инфраструктура и растущие объемы добычи газа позволяют стране претендовать на статус ведущего поставщика и хранителя газа в Европе.

"Нам нужно активнее двигаться в сторону внедрения правил европейского финансового и энергетического рынков, создавать собственную надежную финансовую инфраструктуру для организованной торговли, чтобы стать полноценной частью мирового рынка. Развитие в Украине организованной торговли газом и электроэнергией, как на споте, так и фьючерсными контрактами, даст мощный стимул для роста экономики Украины", - отметил Т.Хромаев.

EFET объединяет европейских энергетических трейдеров, работающих на рынках оптовой торговли электроэнергией и природным газом. Федерация была основана в 1999 году в ответ на либерализацию европейских рынков электроэнергии и газа.

Ранее, в конце февраля 2018 года, президент Петр Порошенко подчеркивал важность создания в Украине энергетической биржи для укрепления энергетической независимости государства.

Группа народных депутатов в начале сентября 2017 года зарегистрировала в Верховной Раде проект закона "О рынке капитала и регулированных рынках" (№7055), который определяет условия для создания в стране полноценного рынка товарных деривативов.

Вместе с тем, во время рассмотрения в Раде 27 февраля 2018 года законопроект не набрал достаточного количества голосов ни для прохождения первого чтения, ни для подготовки к повторному первому чтению. Рада отправила документ на доработку субъекту законодательной инициативы.