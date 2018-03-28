Авиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных, где будут работать украинские IT-специалисты. Лоукостер имеет опыт сотрудничества с украинскими специалистами в Польше, сообщил гендиректор Ryanair Майкл О’Лири в интервью ЦТС.

По его словам, Ryanair остро нуждается в хранении и обработке данных, которые быстро накапливаются. На сегодняшний день в польском дата-центре компании работают 250 сотрудников, 50% из которых составляют компетентные специалисты из Украины, информирует svodka.net.

«Мы считаем, что было бы значительно эффективнее создать еще один дата-центр нашей компании в Украине, и тут трудоустроить еще 250 украинских специалистов. У вас действительно есть очень компетентные кадры», — заявил О’Лири.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал 6 украинских городов, полеты в которые может начать бюджетная авиакомпания Ryanair. Лоукостер начнет летать в/из Украины с конца октября.

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